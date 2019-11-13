الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'قائد الغزوات' ومسؤول تفجير المفخخات في نينوى

2019/11/13 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال "قائد الغزوات" في "داعش" ومسؤول تفجير المفخخات في نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعملية نوعية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالاشتراك مع فصيل استطلاع القيادة من القبض على قائد الغزوات لداعش في نينوى بعد محاصرته في مخيم الجدعة بناحية القيارة بالموصل".

وأضاف البيان أن "هذا الإرهابي نفذ عدة غزوات بسيارات مفخخة استهدفت المواطنين في اقضية سنجار وتلعفر وناحية القيروان، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 إرهاب".

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