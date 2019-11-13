العراق يعتمد الفيزا الالكترونية مع تركيا ومصر والمانيا

2019/11/13 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب العراقي، العمل على تطبيق مشروع الفيزا الإلكترونية من أجل مواكبة التطور العالمي ورفع مكانة الجواز ا...

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