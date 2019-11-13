محافظ بابل يعلن عن حزمة مشاريع سيتم المباشرة بها قريباً

2019/11/13 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ بابل كرار العبادي، الاربعاء، عن حزمة مشاريع سيتم المباشرة بها قريباً في المسيب.وقال العبادي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “سيتـم إنشـاء جـسر جـديد مـقابل مـرقد الإمـام مـحمـد بـن عـقيل علـى نهـر مشـروع المـسيب، وتبـليط شـوارع حـي العـسكري ضمـن إفـراز ١٨ الجـانب الأيسـر والأيمن مشـمولة بتـصميم المـجاري وتم إرسـال المـشروع للـوزارة”.وتابع، أن “الحزمة تتضمن ايضاً إكسـاء شـوارع فـي حـي المعـلمين والـدوب، وتـأهيل شـوارع فـي المـسيب، شـارع السـدة القـديم وامتداده، فضلاً عن تبـليط شـوارع حـي المـواطنين مـدخل الحـي العـسكري، وتبـليط شـوارع حـي الجـنابي وشـوارع إفـراز ٢١، ٥٥ ،٤١، وتبلـيط شـوارع حـي المـواطنين مـدخل الحـي العـسكري خـلف الضغـط العـالي ضمـن إفـراز ١٨”.

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