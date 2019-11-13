2019/11/13 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الأربعاء، إعادة قرعة خليجي ٢٤ التي ستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بعد إعلان اتحادات السعودية والامارات والبحرين المشاركة في النسخة الحالية.

وذكر بيان للاتحاد تلتقته “كلكامش برس”، “يسر اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم أن يعلن للجمهور الكريم بشكل رسمي مشاركة كل من السعودية والامارات والبحرين في بطولة كاس الخليج العربي الرابعة والعشرين في الدوحة، وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي على طلبات اتحادات الدول الشقيقة الثلاث والتي تم التقدم بها خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف البيان أن “الاتحاد الخليجي يثمن تجاوب الاتحادات المذكورة مع دعوة المشاركة التي تم تقديمها كمحاولة اخيرة للم شمل الاشقاء تحت مظلة البطولة التي كانت دوما احدى الوسائل الناجحة لتعزيز اواصر الاخاء والمحبة بين شعوب المنطقة، والتي اكدت في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة قدرتها على تجاوز التحديات والعوائق المختلفة ولتبقى البطولة تاكيدا دائما على ان خليجنا واحد”.

وتابع البيان أنه “مع هذه المتغيرات يعلن الاتحاد عودة البطولة لنظام المجموعتين حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة وضع جدول جديد للبطولة التي ستنطلق خلال الفترة من ٢٦ نوفمبر – ٨ ديسمبر ٢٠١٩”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاركة متأخرة تعيد قرعة خليجي 24 في الدوحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاركة متأخرة تعيد قرعة خليجي 24 في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).