الحلبوسي يستعرض للبارزاني مسار لجنة التعديلات الدستورية

2019/11/13 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد البرلماني والحكومي المرافق له.

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