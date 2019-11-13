رسمياً.. تحديد توقيت الكلاسيكو

2019/11/13 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت رابطة الدوري الإسباني، توقيت مواجهة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة المحلية.

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