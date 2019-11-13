2019/11/13 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معركة موسكو الأخيرة للجزائرية فاطمة حفيظ الدماء تختلط والموت يقترب رويداً رويداً – محمد الدفاعي بأوائل أربعينيات القرن الماضي، اشتد الصدام بين القوات العسكرية النازية الفاشية ونظيرتها السوفيتية من أجل إطلاق العنان لسيطرة جنون ستالين وعزيمة نازية لا تقهر.كان الجنرالات الألمان يجهزون عددا ضخما من الجيوش قرب نهر الرايخ وينتشرون بشكل مخيف بجميع أطراف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدماء تختلط والموت يقترب رويداً رويداً – محمد الدفاعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدماء تختلط والموت يقترب رويداً رويداً – محمد الدفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).