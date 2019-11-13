2019/11/13 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعترافات 63 عاماً في مهنة الصحافة حبيبتي ولو عاد بي الزمن لما إخترت غيرها – محسن حسين في مثل هذا اليوم 14 تشرين الثاني قبل 63 عاما بدأت العمل الصحفي.كان عمري 22 عاما حين عرضت صحيفة الشعب احدى ابرز الصحف في العهد الملكي العمل لديها محررا ومندوبا.ولهذا اليوم قصة سبق ان نشرتها بطلتها […]

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