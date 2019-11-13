الحلبوسي خلال استقباله بارزاني: القيادات السياسية أمام فرصة تاريخية لتعيد النظر ببرامجها

2019/11/13 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني

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