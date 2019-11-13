علاوي: التركيبة السياسية لا تمتلك القدرة على الخروج من الازمة

2019/11/13 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعتبر رئيس تحالف الوطنية أياد علاوي، الاربعاء، الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على الخروج من الأزمة بسبب المحاصصة.

وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر، تابعتها “كلكامش برس”، ان “التركيبة السياسية الحالية لا تمتلك القدرة على الخروج من الازمة الحالية لانها ارتهنت للمحاصصة”.

وأضاف ان “التغيير هو الحل الامثل من خلال الدعوة لانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابات عادل، بدون حاجةٍ لمفوضية انتخابات ترهق موازنة الدولة، وقد تفتح الباب للتلاعب في النتائج”.

التركيبة السياسية الحالية لا تمتلك القدرة على الخروج من الازمة الحالية لانها ارتهنت للمحاصصة .التغيير هو الحل الامثل من خلال الدعوة لانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابات عادل، بدون حاجةٍ لمفوضية انتخابات ترهق موازنة الدولة، وقد تفتح الباب للتلاعب في النتائج .#العراق

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) November 13, 2019

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