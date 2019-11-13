تحرك دولي على العراق وحديث عن إدانة 100 مسؤول عراقي بانتهاك حقوق الانسان في تظاهرات أكتوبر

2019/11/13 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق كشف المحلل السياسي ومدير مركز التفكير السياسي، احسان الشمري، اليوم الأربعاء، عن موافقة محكمة الجنائيات الدولية على إدانة قرابة 100 مسؤول عراقي بتهمة انتهاك حقوق الانسان في تظاهرات أكتوبر الماضي من العام الجاري.وقال الشمري في تغريدة له، “بما يقارب 100 مسؤول عراقي، محكمة الجنايات الدولية توافق على شكوى ضدهم بتهمة الابادة الجماعية […]

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