كوردستان تعلن تأييد تحقيق الإصلاحات ودعم التعديلات الدستورية

2019/11/13 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد البرلماني والحكومي المرافق له.

وبحث الحلبوسي خلال اللقاء التطورات السياسية في البلاد، والتظاهرات التي تشهدها، ومطالب المتظاهرين، وسعي المجلس إلى متابعتها، وحزم الإصلاحات التي أطلقها مجلس النواب تلبيةً لهذه المطالب، فضلا عن القوانين ذات المساس المباشر باحتياجات المواطنين، التي يعتزم المجلس تشريعها.

واستعرض الحلبوسي مسار لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب، وحجم المشاركة الوطنية فيها من كلِّ شرائح المجتمع العراقي ونخبه، مؤكدًا أهمية الحوار الوطني وفق المبادرة التي أطلقها بمشاركة ممثلية الأمم المتحدة في العراق، التي ستكون منطلقًا لرسم خارطة عملٍ؛ لتصحيح مسار العملية السياسية، وتحقيق طموحات العراقيين بحياة حرة كريمة.

وقال رئيس مجلس النواب خلال لقائه بارزاني إن "القيادات السياسية أمامها فرصة تاريخية بعد هذا الحراك الشعبي لتعيد النظر ببرامجها، ولتضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات".

من جانبه أكد نيجيرفان بارزاني "استعداد القوى السياسية الكوردية للعمل مع كلِّ الشركاء؛ من أجل الوصول إلى حلول جذرية تخدم المواطنين العراقيين في عموم البلاد"، منوهاً الى أن "رئاسة إقليم كوردستان تؤيد كل الإجراءات باتجاه تحقيق إصلاحات جذرية، وتدعم التعديلات الدستورية وكل ما يساعدُ على استقرار العراق والحفاظ على سيادته وتحقيق طموحات شعبه".

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