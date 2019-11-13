تونس.. مدينة تستور تحتفل بموسم قطف الرمان

2019/11/13 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأخذنا فايزة زكنون في هذه الحلقة من برنامج "ريبورتاج"، إلى العراق حيث سجل شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلى نسبة اعتداءات بحق حرية الصحافة في البلاد ليصبح الأسوأ منذ عام 2003.



وإلى ليبيا، حيث حاول الفنانون تحدي الواقع الأمني المرير عن طريق الإصرار على إقامة معرض "دواية" لفن رسم الحرف العربي.



وإلى لبنان، حيث فجرت المظاهرات مواهب الشارع الثائر فعبر الفنانون عن آرائهم على جدران الشوارع.



وإلى تونس، التي تحتفل بموسم حصاد الرمان التونسي المميز.

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