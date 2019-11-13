الحلبوسي: سنعرض 3 قوانين للتصويت في جلسة الغد

2019/11/13 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، عن عرض البرلمان 3 قوانين للتصويت في جلسة الغد.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن “الحلبوسي اعلن ان جلسة يوم غد ستتضمن التصويت على 3 قوانين وهي؛ مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، وقانون الكسب غير المشروع، والتصويت على تعديل قانون هيأة النزاهة”.وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد اعلن في جلسة اليوم موعد استجواب وزيرين في حكومة عبدالمهدي وهما؛ وزير الصناعة ووزير الزراعة.وبين أن موعد استجواب وزير الصناعة سيكون يوم يوم السبت (23 تشرين الثاني 2019)، فيما سيكون موعد استجواب وزير الزراعة يوم الخميس (28 تشرين الثاني 2019).وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية بحضور وصل الى ٢٢٩ نائباً.

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