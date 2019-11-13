البرلمان يحدد جلسة الغد للتصويت على الغاء امتيازات المسؤولين وإقرار قانون الكسب غير المشروع

2019/11/13 | 17:20

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بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، جلسة الغد للتصويت على 3 قرارات بينها الغاء امتيازات المسؤولين.

وقال الحلبوسي خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم، إن "جلسة يوم غد ستتضمن التصويت على مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، وقانون الكسب غير المشروع".

وأضاف، أنها "تتضمن ايضا التصويت على تعديل قانون هيأة النزاهة".

قبيل ذلك عقد مجلس النواب، جلسته الـ 14 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ببيان، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (14)، بحضور 229 نائباً".

وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب أعلن في وقت سابق من اليوم، جدول الاعمال الخاص بالجلسة الرابعة عشر من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية، للفصل التشريعي الأول.

ويتضمن الجدول استكمال مناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار، ومناقشة تقرير (القراءة الثانية)، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).

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