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آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي                  


آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي                  
2019/11/13 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   كتب: د.جواد الهنداوي .

ارى بأنَّ اول خطوة للتعديل هو ان يقوم مجلس النواب او بالأحرى اللجنة المختصة في تعديل الدستور ، بتأسيس مجلس الاتحاد (المادة ٦٥).

هذه خطوة فاعلة في إصلاح النظام السياسي ،ويمكن مع خطوات أخرى سياسية ، أنْ تلبي بعض مطالب المحتجين بالإصلاح السياسي .

بوجود مجلس اتحاد ، يمكن ترشيد […]

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