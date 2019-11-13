2019/11/13 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب: د.جواد الهنداوي .
ارى بأنَّ اول خطوة للتعديل هو ان يقوم مجلس النواب او بالأحرى اللجنة المختصة في تعديل الدستور ، بتأسيس مجلس الاتحاد (المادة ٦٥).
هذه خطوة فاعلة في إصلاح النظام السياسي ،ويمكن مع خطوات أخرى سياسية ، أنْ تلبي بعض مطالب المحتجين بالإصلاح السياسي .
بوجود مجلس اتحاد ، يمكن ترشيد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارى بأنَّ اول خطوة للتعديل هو ان يقوم مجلس النواب او بالأحرى اللجنة المختصة في تعديل الدستور ، بتأسيس مجلس الاتحاد (المادة ٦٥).
هذه خطوة فاعلة في إصلاح النظام السياسي ،ويمكن مع خطوات أخرى سياسية ، أنْ تلبي بعض مطالب المحتجين بالإصلاح السياسي .
بوجود مجلس اتحاد ، يمكن ترشيد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).