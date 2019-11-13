2019/11/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.جواد الهنداوي .ارى بأنَّ اول خطوة للتعديل هو ان يقوم مجلس النواب او بالأحرى اللجنة المختصة في تعديل الدستور ، بتأسيس مجلس الاتحاد (المادة ٦٥).هذه خطوة فاعلة في إصلاح النظام السياسي ،ويمكن مع خطوات أخرى سياسية ، أنْ تلبي بعض مطالب المحتجين بالإصلاح السياسي .بوجود مجلس اتحاد ، يمكن ترشيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرائنا في تعديل الدستور الاتحادي العراقي و إصلاح النظام السياسي.. جواد الهنداوي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).