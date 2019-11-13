2019/11/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح والمالكي يستقبلان سفيري بريطانيا وألمانيا الجديدين سائرون ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن العراقي بغداد – الزمان اعلنت كتلة سائرون النيابية امس الثلاثاء رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن العراقي.وقال المتحدث باسم سائرون حمد الله الركابي في بيان إنه (في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق وما تشهده المدن العراقية من تظاهرات سلمية […]

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