2019/11/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ(الزمان): التظاهرات علاج بالصدمة ستحرّك الإقتصاد العراقي الكلف العالية للإستثمار والأحداث الأمنية وراء تلكؤ العراق في زيادة الإحتياطي النفطي بغداد – عبد اللطيف الموسوي عزا الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري تلكؤ العراق في زيادة احتياطيه النفطي الى الكلف العالية التي تتطلبها عملية الاستكشاف والتنقيب فضلا عن الاحداث الامنية المتلاحقة التي عاشها العراق على مدى […]

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