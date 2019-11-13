2019/11/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار:عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطق سكناها في البغدادي تحقيق النزاهة في صلاح الدين يستقدم وزيراً ومحافظاً سابقين الرمادي – نور الدين حميد وأعلنت محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين عن إصدارها أوامر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق للتحقيق في شبهات فساد.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان […]

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