2019/11/13 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: جلسة يوم غد ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين مهمة وكالة خطوة برس.

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