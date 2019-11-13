الحلبوسي يكشف عن مضمون جلسة يوم غد

2019/11/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، عن تصويت المجلس بجلسة يوم غد الخميس على ثلاثة قوانين منتظرة.

وقال الحلبوسي خلال جلسة اليوم،

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