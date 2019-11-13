زميل رونالدو يفضح

2019/11/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصر أحد زملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي أن "الدون" لا يعاني من أي إصابة، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع مزاعم مدرب

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