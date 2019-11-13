النزاهة تكشف عن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية

2019/11/13 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، عن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في المحافظات.

وأكدت الهيئة في بيان، التزام المنافذ بالعمل باستمارة المربعات للحدِّ من حالات الفساد والتزوير بالمعاملات الگمرگية والتلاعب بالمال العام، فيما أوضحت ان فحص المواد الغذائية والخضراوات المستوردة يتم فيزيائياً فقط من قبل دوائر الصحة والزراعة نتيجة عطل جهاز الفحص “الرابسكان”، وهو يعتبر أمر غير كاف للتأكد من صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري، مشيرا الى ان بعض المواد التي تم ارسالها الى المختبرات اثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى عدم نصب كاميرات المراقبة داخل مركز الگمرك، وغلق بناية جهاز فحص حقائب المسافرين، وعدم تشغيل الجهاز دون بيان الأسباب، علماً أن تفتيش المسافرين المغادرين يتمُّ يدوياً.

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