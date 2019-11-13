2019/11/13 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان ينهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون البنك المركزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).