البرلمان ينهي مناقشة مشروعي قانوني الاعمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص

2019/11/13 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى مجلس النواب، الاربعاء، مناقشة قانوني الاعمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون الاعمار وتقرير ومناقشة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص".

وعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.

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