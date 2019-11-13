البرلمان يؤكد استعداده لتشريع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين والعمل باتجاه حل مفوضية الانتخابات

2019/11/13 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، المضي بتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي والصحي وتخدم مطالب المتظاهرين، فيما اشار الى أن العمل يتجه لحل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحلبوسي اكد خلال جلسة اليوم، المضي بتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي والصحي والتي تساهم في حل المشكلة المتراكمة التي يمر بها البلد وخاصة قوانين، من اين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والاستثمار، والضمان الصحي، وقانون مجلس الوزراء والوزراء)".

وأضاف المصدر، أن "الحلبوسي أعرب عن استعداد المجلس لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشاكل بضمنها قانوني المفوضية والانتخابات والعمل باتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها".وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس قد أتم القراءة الثانية وناقشها"، داعياً اللجان المختصة الى "إنضاج القوانين لعرضها على التصويت في الجلسات المُقبلة خلال الشهر الجاري".





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