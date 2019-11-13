سامى لبيب - إشكاليات الإنتفاضات العربية..العلمانية واليسار هما الحل

2019/11/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب بداية لست خبيراً بأوضاع الشعوب العربية الداخلية ولكن يمكن تلمس الخطوط العريضة لحراك الجماهير فى الدول التى تشهد حراكاً شعبياً نشهده الآن على الساحة من خلال ماتبثه الفضائيات والصحف عن التداعيات والحراك .- كل الإحترام والتقدير لحراك الشعوب العربية فى لبنان والعراق والجزائر فهى إحتجاجات عفوية تخطت الأحزاب والقوى السياسية والطائفية فى تلك الدول , ليكون حجر الزاوية لإنطلاقها هو تردي الأحوال الم......

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