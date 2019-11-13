البرلمان العراقي يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة

2019/11/13 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد البرلمان العراقي خلال جلسة يعقدها في هذا الوقت، الشهر الحالي، موعدي استجواب وزيري الصناعة صالح الجبوري، والزراعة صالح الحسني....

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