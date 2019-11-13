البرلمان يوجه امانة المجلس بمخاطبة الجهات التنفيذية للاسراع بدفع رواتب البيشمركة

2019/11/13 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه بشير الحداد، نائب رئيس مجلس النواب والذي ترأس ما تبقى من جلسة البرلمان لهذا اليوم الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الجهات التنفيذية للاسراع بدفع رواتب قوات البيشمركة.

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