منظمة Humanity تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسها والانتهاء من مشروع مخصص للاطفال

2019/11/13 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ ليث حسين احتفل أعضاء منظمة Humanity بمناسبة مرور خمسة اعوام على تأسيسها، والانتهاء من مشروع الخدمات المتخصصة للاطفال والشباب والفتيات الذي نفذتها في مركز قضاء شنكال وسنوني ودوگري وسردشتي.“ناجي حجي علو”، المنسق الميداني للمشروع في شنكال، تحدث لـ”ايزيدي 24” قائلاً، “قمنا بتنظيم حفلة وسفرة لموظفي ومتطوعي منظمة هيومانيتي بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها …

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