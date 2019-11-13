السعودية تُفعّل مذكرات تفاهم مع العراق في قطاعات عدة من بينها الكهرباء والنفط والغاز

2019/11/13 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق وافق مجلس الشورى السعودي، الاربعاء، على عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول؛ أبرزها مع العراق بمجالات الكهرباء والنفط والغاز.ووفقا لما نشره عبر حساب المجلس الرسمي على “تويتر”، فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي بين وزارة الصناعة بالمملكة ووزارة الصناعة والمعادن بالعراق؛ للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية”.[…]

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