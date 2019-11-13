أغاني “الجالغي البغدادي” تصدح في ساحة التحرير مطالبةً بالكرامة والحرية-شاهد بالفيديو

2019/11/13 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد لم تعد ساحة التحرير ببغداد مكاناً للتظاهر فقط؛ بل مجتمعاً عراقياً مصغراً، يرتاده مواطنون من مختلف المناطق والفئات والأعمار، وميداناً لعرض الإبداعات الثقافية والفنية، ومرآة تعكس هوية المجتمع وثقافته.هذه المرة كان “الجالغي البغدادي” حاضراً في الساحة، عبر عرض قدمته فرقة فنية، بحضور العديد من المهتمين والمتذوقين لهذا الفن.وعلى “منبر ساحة التحرير” […]

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