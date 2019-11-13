ما الذي يميز ساحة التظاهر في كربلاء؟ | تقرير

2019/11/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سطرت احتجاجات العراق اروع صور التلاحم فيما بين ابناء الشعب العراقي، ففي محافظة كربلاء شارك الشيب والشباب والنساء والاطفال بإسناد المتظاهرين من خلال طهي الطعام وتقديمه للمتظاهرين.

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