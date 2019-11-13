2019/11/13 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يميز ساحة التظاهر في كربلاء؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سطرت احتجاجات العراق اروع صور التلاحم فيما بين ابناء الشعب العراقي، ففي محافظة كربلاء شارك الشيب والشباب والنساء والاطفال بإسناد المتظاهرين من خلال طهي الطعام وتقديمه للمتظاهرين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يميز ساحة التظاهر في كربلاء؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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