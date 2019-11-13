شاهد بالفيديو.. أحمد راضي في ساحة التحرير ومحبوه يحتفون به

2019/11/13 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد على خطى غيره من الرياضيين؛ أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تواجد نجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضب في ساحة التحرير.وظهر راضي في الفيديو متوشحاً العلم العراقي، فيما أحاط به عدد من محبيه ليلتقطوا معه الصور.وتشهد ساحة التحرير توافد العديد من الرياضيين والفنانين والشخصيات العامة، منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة مطلع […]

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