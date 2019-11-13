زين العراق تعلن بشرى سارة إلى جميع مشتركيها بشأن خدمات الإنترنت

2019/11/13 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أصدرت شركة زين العراق للاتصالات في العراق، تنويها إلى جميع مشتركيها في العراق بشأن انقطاع خدمات الإنترنت خلال الأيام الماضية.وقالت الشركة في بيان حصلت “يس عراق” على نسخة منه، إنها، “تعلن تعويض كافة مشتركيها في عروض الإنترنت بباقة انترنت مفتوح وذلك بتعويض الايام التي خسرها المشترك من اشتراكه اثناء فترة القطع خلال […]

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