2019/11/13 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم ليس بالاعمار تقاس الأدوار – طالب سعدون الدهشة تعلو محياه ، والاعجاب يتملكه ، وهو يتابع ذلك الشاب العشريني – كما يبدو من ملامحه – وينصت الى حديثه باهتمام شديد ، وكأنه في محاضرة خاصة على الهواء يلقيها متخصص ، أو موسوعي عن السياسة والقانون والحقوق والوطن والوطنية والمواطنة وتجارب الانسانية ، وكل […]

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