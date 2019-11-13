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ليس بالاعمار تقاس الأدوار – طالب سعدون


ليس بالاعمار تقاس الأدوار – طالب سعدون
2019/11/13 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم ليس بالاعمار تقاس الأدوار – طالب سعدون الدهشة تعلو محياه ، والاعجاب يتملكه ،  وهو يتابع ذلك الشاب العشريني  – كما يبدو من ملامحه – وينصت الى حديثه باهتمام  شديد ، وكأنه في محاضرة خاصة على الهواء  يلقيها متخصص ،  أو موسوعي عن السياسة والقانون والحقوق والوطن والوطنية والمواطنة وتجارب الانسانية ، وكل […]

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