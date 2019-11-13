2019/11/13 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير – 3 الحكومة والأحزاب تفشلان في إدارة الدولة وسط زحف الشباب والمجتمع المدني بغداد – حمدي العطار يتجاهل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حجم وقوة الاحتجاجات التي استمرت 20 يوما منذ 25 اكتوبر ويتعامل معها كأنها مظاهرة عابرة تخرج برخصة من وزارة الداخلية ويجب ان لا تستغرق اكثر من 4 […]

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