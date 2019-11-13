2019/11/13 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتجات النفطية تخصص 50 لتراً شهرياً من النفط الأبيض للعوائل النازحة سومو توقّع عقداً مع ناقلات عراقية لنقل النفط الأسود بغداد -الزمان اعلنت وزارة النفط، عن توقيع شركة سومو عقدا مع ناقلات النفط العراقية لنقل النفط الاسود، مشيرة الى ان ذلك (سيحقق أيرادات أضافية تزيد على 700 مليون دولار سنويا)ً.وقال وزير النفط ثامر الغضبان […]

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