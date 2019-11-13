جوارديولا مرشح للعودة إلى بايرن ميونخ

2019/11/13 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لا تزال هوية المدرب القادم لبايرن ميونخ تثير التكهنات في وسائل الإعلام الألمانية خلال الفترة الحالية، لا سيما مع عدم حسم مستقبل المدرب المؤقت هانز فليك مع الفريق.

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