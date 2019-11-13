انفراجة في الأزمة الخليجية مع قطر... هل يجري استثمارها؟

2019/11/13 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ثمة إشارات جديدة في مسار الأزمة الخليجية مع دولة قطر، توحي بخطوات تفسر على أنها تدفع نحو مسار التصالح، وذلك حسب ما أشارت به مصادر سعودية وإماراتية.

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