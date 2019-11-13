الأمن والدفاع النيابية تدعو لتشكيل خلية أزمة من المتظاهرين والقوات الأمنية لكشف المندسين

2019/11/13 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية إلى ضرورة تشكيل خلية أزمة بين المتظاهرين والجهات الأمنية للكشف عن المندسين.

وقال عضو اللجنة مهدي آمرلي، إن حماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة من واجبات الحكومة، ويجب عليها تشخيص المندسين الذي يغيرون مسار التظاهرات الامر الذي يتطلب تشكيل خلية أزمة من المتظاهرين ومن الأجهزة الأمنية، لتشخيص الخلل وكشف الجهات التي تعمل على حرف التظاهرات من خلال حرق المباني.

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