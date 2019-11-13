2019/11/13 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الديمقراطي الكردستاني للمربد: موقفنا ثابت في دعم حكومة عبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الديمقراطي الكردستاني للمربد: موقفنا ثابت في دعم حكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الديمقراطي الكردستاني للمربد: موقفنا ثابت في دعم حكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).