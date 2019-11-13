التعليم العالي تقرر فتح التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص للدور الثالث

2019/11/13 | 18:53

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بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فتح التقديم الى قناة التعليم الحكوم...





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