قاسم المحبشي - مدني صالح .. مقاربة الاسم والمعنى

2019/11/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي مدني صالح : تمهيد في مقاربة الاسم والمعنى لم يكن منتميا الا للفكر والمؤسسة الأكاديمية فقط مدني صالح ؛ اسم ينثر اللفظ به كنانة زاخرة بالدلالات والمعاني والأخيلة لاسيما عند من يعرفه، إذ يثير في القلب والذاكرة تداعيات ح......

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