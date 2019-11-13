2019/11/13 | 18:55

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عبدالمهدي يبين لبعثة الاتحاد الاوروبي موقف الحكومة من احترام حق ا

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عبدالمهدي يبين لبعثة الاتحاد الاوروبي موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين

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