الفتح: حوالات مالية كبيرة أمريكية وخليجية تدخل العراق لحرف التظاهرات

2019/11/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، الأربعاء، عن دخول حوالات مالية وبضائع أمريكية وخليجية لدعم شخصيات مشبوهة لحرف مسار التظاهرات السلمية إلى العنف والصدام المسلح....

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