2019/11/13 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي لوفد اوروبي: الأوامر مشددة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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