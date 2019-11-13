تظاهرات العراق.. أسد لمواجهة كلاب السلطة

2019/11/13 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم عراقي على جلب أسد إلى إحدى ساحات التظاهر، بعد أن انتشر خبر مفاده بأن قوات مكافحة الشغب تعتزم الاستعانة بكلاب بوليسية لتفريق الاحتجاجات، بحسب ناشطين.

ونشر ناشطون صور ومقاطع فيديو للأسد رفقة مالكه على ما يبدو، فيما ذكر آخرون أن الحادثة وقعت الثلاثاء في محافظة بابل جنوب بغداد.

وأشار المستخدمون إلى أن مالك الأسد كان يحاول الرد على السلطات من خلال جلب الأسد إلى ساحة التظاهر لمواجهة الكلاب البوليسية.

وشهدت محافظة بابل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر اعتصاما واضرابا عاما بعد أن امتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية في المحافظة.

وتتواصل الاحتجاجات في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي للمطالبة بإسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، في وقت واجهتها السلطات بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين.

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