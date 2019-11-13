سائرون: دعوات الصدر للإضراب لاتشمل هؤلاء الموظفين

2019/11/13 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن سائرون رعد المكصوصي ، الاربعاء، أن دعوات تحالفه للإضراب لاتشمل الدوائر الخدمية.

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