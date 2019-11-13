2019/11/13 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، مع اعضاء بعثة الاتحاد الاوربي في العراق ، العلاقات بين العراق واوربا وتعزيز المصالح المشتركة ، وسبل منع عودة عصابات داعش الارهابية ، ودور العراق في امن واستقرار المنطقة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يلتقي اعضاء بعثة الاتحاد الاوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يلتقي اعضاء بعثة الاتحاد الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).